شاهد: للمرة الأولى.. أسبوع للموضة في السعودية

فتح فندق ريتز كارلتون أبوابه لتنظيم أول أسبوع للموضة في السعودية بعدما ظل لشهور "سجنا" احتجز به عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين بتهم "الفساد".

وتدفقت سعوديات وشقراوات من شرق أوربا يرتدين أحدث صيحات الموضة على قاعات الفندق الفاخر في العاصمة السعودية الرياض إيذانا بانطلاق أسبوع الموضة الأول في السعودية.

وأعربت العارضات وخبراء التجميل الذين أعدوا النسخة السعودية من أسبوع الموضة العربي عن اندهاشهم من تنظيم الحدث في المملكة التي عرفت سابقا بنمطها المحافظ.

وقالت عارضة الأزياء أنيتا دميكروسكا: "نحن متحمسون للغاية لأن هذا أول أسبوع للموضة في السعودية، وهو ما يعني أننا نصنع التاريخ".

وخفت حدة القيود الاجتماعية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد إذ حد من سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجاز الحفلات الموسيقية العامة ورفع الحظر عن دور السينما وقيادة النساء للسيارات.

لكن لا تزال هناك قيود. فقد سمح منظمو أسبوع الموضة بدخول الرجال والكاميرات حفل الاستقبال يوم الثلاثاء. لكن لم يُسمح للرجال بحضور عروض الأزياء على الممشى كما كان التصوير في الخارج ممنوعا.

وأصبحت النساء في بعض المدن السعودية يرتدين عباءات ملونة بعض الشيء يحفها الدانتيل والقطيفة أو تكون مفتوحة لتظهر من تحتها تنورات طويلة أو سراويل جينز، بعدما ظللن طويلا يرتدين العباءات السوداء.

ولن تشمل عروض الأزياء أي عباءات. ويتضمن أسبوع الموضة عروضا يقتصر الحضور فيها على المدعوين. وأقام متجر هارفي نيكولز الشهير منفذا مؤقتا لبيع ملابسه في خيمة.

وتقام عروض الأزياء في خيمة أخرى بمشاركة مصممين من البرازيل ولبنان وروسيا والسعودية والولايات المتحدة والإمارات.

* المملكة على الموضة

وكان من المقرر تنظيم اسبوع الموضة الشهر الماضي، لكنه تأجل بسبب تأخر إصدار تأشيرات السفر. وتوافدت شخصيات في عالم الأزياء من إيطاليا وروسيا ولبنان على الرياض للاحتفاء بعمل المصممين المحليين والدوليين.

وقالت ليلى عيسى أبو زيد، مديرة مجلس الموضة العربي في السعودية الذي ينظم الأسبوع، إنه من المتوقع مشاركة 1500 شخص بينهم 400 من خارج المملكة.

وعبرت ليلى عن أملها في أن يجلب أسبوع الموضة عائدا للسعودية ويسلط الأضواء على المواهب المحلية.

وأضافت أنه عندما يذهب الناس إلى فرنسا لحضور أسبوع باريس للموضة فإن الفنادق تكون محجوزة بالكامل مشيرة إلى أنها ترغب في تحقيق هذا الزخم في السعودية مرتين سنويا. وذكرت أنها تريد خلق منصة تتيح للمصممين المحليين الانطلاق للعالمية.

وجاء مصمم الأزياء اللبناني نجا سعادة لعرض مجموعته.

وقال سعادة إنه سعيد للغاية بالمشاركة في أول نسخة من أسبوع الموضة العربي في السعودية لأنها جزء مما سماه "ثورة النساء" في المملكة.

وعبر عن أمله في أن يساهم جلب المواهب من أوربا وعرض الأسماء التجارية العالمية على نفس الممشى إلى جانب الماركات العربية في تطوير إمكانيات مصممي الأزياء المحليين.