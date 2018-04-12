شاهد: فنانة لبنانية تعمل لنشر السلام بعدما تلقت "قنبلة" في عيد ميلادها

تستخدم فنانة تشكيلية لبنانية مجسمات على شكل القنابل التي استُخدمت في الحرب الأهلية ببلدها لتحكي قصصا عن السلام.

وعاشت الفنانة كاتيا طرابلسي في لبنان إبان الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وما زالت تتذكر أصوات القنابل.

ويأتي معرضها (هويات دائمة) مع اقتراب لبنان من الذكرى السنوية الثالثة والأربعين للهجوم على حافلة عين الرمانة الذي فجَر، رسميا، تلك الحرب.

وتقدم كاتيا في المعرض 46 مجسما، تُصنع يدويا، لقنابل نُحتت بعناية ورُسمت عليها أشكال ورموز مختلفة تمثل دولا متعددة.

وتوضح كاتيا (57 عاما) أن القنبلة هي أقوى ما يعلق بذاكرتها من حقبة الحرب.

ولا ترغب كاتيا في أن تبقى القنابل مصدر خوف، ولذلك تستخدم مجسمات لقنابل في إبداع أعمال فنية ملونة.

ويرجع استلهام كاتيا لفكرة هذه الأعمال الفنية لفترة الحرب عندما أهداها أصدقاؤها قذيفة فارغة بمناسبة عيد ميلادها، عام 1976.

وتضم قائمة الدول التي مثلتها قنابل كاتيا كلا من أفغانستان وأرمينيا والنمسا وكندا ومصر وفرنسا والهند وإيران واليابان واليمن وغيرها.

ورسمت على مجسم القنبلة التي تمثل لبنان رموزا فينيقية لتُذّكر بأن لبنان كان جزءا هاما من العالم القديم ووطنا لحضارة الفينيقيين.

وبمساعدة فنانين من دول كثيرة استغرق المعرض من كاتيا عاما في البحث وثلاثة أعوام في التنفيذ بصورته الراهنة.

وأشادت زائرة للمعرض تدعى ابتسام سعداوي ما وصفته بعبقرية كاتيا في تحويل آلات الحرب إلى أعمال إبداعية.

وتأمل كاتيا طرابلسي بأن يجوب معرضها العالم. ومن المقرر أن يستمر معرضها في بيوت حتى يوم 28 أبريل/نيسان.