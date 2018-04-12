البث الحي
منوعات

تعرف على الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم

الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي
الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي
12/4/2018

تصدرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ورجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.

وأظهر استطلاع شركة يوغوف، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن، أن جولي وغيتس تفوقا على مشاهير مثل باراك أوباما وميشيل أوباما، وأوبرا وينفرى، والزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما. 

وتشمل القائمة 20 رجلا و20 سيدة، قام 37 ألف مواطن باختيارهن في 35 دولة.

وجاء بعد غيتس في قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينغ.

في المقابل شملت قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب ميشيل أوباما، والإعلامية أوبرا وينفرى، والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وتغيرت النتيجة لدى إصدار النتيجة لكل دولة بمفردها، حيث تصدر أوباما قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب يليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب في أمريكا.

وبالنسبة للنساء، تصدرت ميشيل أوباما قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا، تلتها أوبرا وينفري، ثم الملكة إليزابيث الثانية.

كما نشرت شركة يوغوف رسما بيانيا لنسبة الإعجاب بأوباما وترمب في كل دولة، وجاء ترمب في المرتبة الـ17 وسبقه أوباما في كل الدول التي شملها الاستطلاع ماعدا روسيا.

المصدر : الألمانية
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)