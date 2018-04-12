تعرف على الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم

تصدرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ورجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.

وأظهر استطلاع شركة يوغوف، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن، أن جولي وغيتس تفوقا على مشاهير مثل باراك أوباما وميشيل أوباما، وأوبرا وينفرى، والزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما.

وتشمل القائمة 20 رجلا و20 سيدة، قام 37 ألف مواطن باختيارهن في 35 دولة.

وجاء بعد غيتس في قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينغ.

في المقابل شملت قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب ميشيل أوباما، والإعلامية أوبرا وينفرى، والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وتغيرت النتيجة لدى إصدار النتيجة لكل دولة بمفردها، حيث تصدر أوباما قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب يليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب في أمريكا.

وبالنسبة للنساء، تصدرت ميشيل أوباما قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا، تلتها أوبرا وينفري، ثم الملكة إليزابيث الثانية.

كما نشرت شركة يوغوف رسما بيانيا لنسبة الإعجاب بأوباما وترمب في كل دولة، وجاء ترمب في المرتبة الـ17 وسبقه أوباما في كل الدول التي شملها الاستطلاع ماعدا روسيا.