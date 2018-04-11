مؤسس فيسبوك يعترف بسرقة بياناته من قبل شركة بريطانية

قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إن بياناته الشخصية كانت ضمن بيانات 87 مليون مستخدم جمعتها شركة كامبردج أناليتيكا.

وكشف زوكربيرغ في شهادته أمام الكونغرس الأربعاء حصول كامبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية على بيانته من الموقع دون حق، أي أنه حتى مؤسس الموقع الماهر في الأمور التكنولوجية غير قادر على حماية معلوماته الشخصية من أطراف تستغلها بشكل غير مشروع بحسب وكالة رويترز.

لكنه مارك الذي يدير عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، رفض آراء بعض أعضاء الكونغرس بأن المستخدمين ليس لديهم سيطرة كافية على بياناتهم على الشبكة.

وقال زوكربيرغ أن فيسبوك لا تجمع معلومات من المحادثات الصوتية للمستخدمين التي يجرونها عبر الهواتف النقالة.

وكان زوكربيرغ في الكونغرس للمرة الثانية خلال يومين للإجابة على أسئلة بشأن خصوصية البيانات في أعقاب الكشف عن أن كامبردج أناليتيكا جمعت دون حق بيانات تخص ملايين المستخدمين من الموقع.

وتشير أحدث التقديرات إلى أن 87 مليون مستخدم تضرروا من هذه الممارسات.

وارتفع سعر سهم فيسبوك 1.2 في المئة الأربعاء بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة.

وقال زوكربيرغ اليوم الأربعاء "إنه أمر حتمي أن يتم إجراء بعض القواعد لكنه تهرب مجددا من الالتزام بتفاصيل.

وضاق صبر المستخدمين والمعلنين والمستثمرين بالشبكة منذ أعلنت في العام الماضي عن أن روسيا استغلت فيسبوك لسنوات في محاولة للتأثير في السياسة الأمريكية وهو زعم تنفيه موسكو.