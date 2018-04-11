فيديو: خمور ملوثة تودي بحياة 82 شخصا في إندونيسيا

قالت الشرطة الإندونيسية (الأربعاء) إن 82 شخصًا على الاقل لقوا حتفهم في جزيرة جاوة بعد تناولهم خمورا ملوثة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية سيتيو ويساستو إن الضحايا لقوا حتفهم في جاوة الغربية وجاكرتا هذا الشهر بعد تناولهم خمورا رخيصة الثمن محلية الصنع.

وقال إن أكثر من 80 آخرين نقلوا إلى المستشفى.

وأعلنت السلطات في مدينة باندونغ حالة طوارئ صحية بعد مقتل 45 شخصًا هناك.

وتعتبر تلك الواقعة أحدث حالة تضم أكبر عدد من القتلى في حادث واحد خلال السنوات الأخيرة.

ويموت عشرات الأشخاص كل عام بسبب تسمم الميثانول في إندونيسيا، حيث تفرض ضرائب مرتفعة على الكحول، ما يدفع البعض لاسيما الفقراء إلى اختيار المشروبات الكحولية الرخيصة التي تظهر في السوق السوداء.

ويقول خبراء إن مصانع البيرة المحلية ليس لديها التكنولوجيا لضمان أن الميثانول، وهو مادة شديدة السمية عند ابتلاعها، قد تم فصله بشكل صحيح لجعل المشروبات صالحة للاستهلاك.