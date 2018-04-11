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منوعات|هولندا

شاهد: طريق في هولندا يعزف ألحانا.. لكنها تزعج السكان!

11/4/2018

إذا قدت سيارتك على الطريق السريع المار بقرية يلسوم في هولندا فإن الطريق سيعزف لك لحنا.

فعلى الطريق وضعت "أشرطة عازفة" على نحو مدروس لإضفاء المتعة على الرحلات بالطريق المطل على منظر طبيعي عادي.

لكن الفكرة بدأت تفقد رونقها بالنسبة لسكان المنطقة الذين يقولون إن اللحن المستمر يدفعهم إلى الجنون.

وتنبعث الأنغام عندما تمر إطارات السيارات على الأشرطة، التي توضع عادة على جانب الطرق الرئيسية لتحذير السائقين من أنهم ينحرفون عن المسار.

وعندما تمر السيارة على الأشرطة بالسرعة الصحيحة، وهي 60 كيلومترا في الساعة كحد أقصى، فسيغني الطريق النشيد الخاص بمنطقة فريسلاند وهي جزء في شمال هولندا لديه لغة وثقافة خاصين به.

لكن الصوت المنبعث مرتفع ويستمر لمسافات كبيرة. ويقول سكان محليون إن الطريق الموسيقي بات مصدرا لأنغام غير منسجمة ولا تنتهي، وتحرمهم من النوم ليلا.

وقالت ريا يانسما: "مساء السبت الماضي كانت سيارات الأجرة المتجهة من وإلى ليواردن إلى ستينس تحاول العبور على الخطوط بأسرع ما يمكن واستمعنا للنشيد يدوي بسرعة كبيرة طوال الليل".

وقالت صحيفة ليواردر كورانت المحلية إن السلطات في فريسلاند وافقت على إزالة الأشرطة العازفة في وقت لاحق من الأسبوع.

المصدر : رويترز
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