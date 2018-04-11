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انتبهي حينما تصبح "الخميرة الطازجة" بنّية اللون

11/4/2018

إنها محنة يواجهها الكثيرون: كيف تعرفين أن الخميرة التي ابتعتها مازالت طازجة؟ يقول أحد مراكز التغذية بألمانيا إن الخميرة الطازجة التي تحفظ في الثلاجة، تدوم لنحو أسبوعين.

ومن بين العلامات على أنها مازالت جيدة، أن تكون ذات لون رمادي خفيف ورائحة لاذعة بسيطة، وأن تكون متماسكة. وعلى ربة البيت أن تتخلص من الخميرة إذا كان بها لون رمادي بني داكن أو إن كانت جافة ومفتتة.

غير أنه هناك خيار آخر، وهو الخميرة الجافة التي تصنع بإزالة المحتوى المائي من الخميرة الطازجة، وتباع بشكل عام في أكياس صغيرة في المتجر.

ويكفي الكيس الواحد لـ 500 غرام من الدقيق، وبالمقارنة يكفي مكعب الخميرة الطازجة لما يصل لألف غرام دقيق.

وأيا كان نوع الخميرة التي تستخدمها ربات البيوت أو أي خبّاز هاو، فإن النتيجة ستكون واحدة.

وبشكل عام عند العمل بالخميرة ينبغي التأكد من أن كل المكونات الأخرى ليست باردة للغاية، وأن أي سائل يستخدم -على الأغلب اللبن- يجب تدفئته ولكن على ألا يكون ساخنًا للغاية.

ومن مميزات الخميرة الجافة أنه يمكن إضافتها مباشرة إلى بقية مكونات صناعة العجين. ولكنه وبالخميرة الطازجة يجب على الخباز إعداد بادئات التخمر أولا قبل البدء بإضافتها.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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