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شوكولاتة كيت كات بلون الياقوت في أوربا والأمريكتين

10/4/2018

قالت شركة نستله السويسرية للأغذية إنها ستطلق نوعا جديدا من شوكولاتة كيت كات باللون الأحمر الياقوتي في أوربا الأسبوع المقبل بعد أن أطلقتها لأول مرة في اليابان وكوريا الجنوبية.

وأصبحت كيت كات أول علامة تجارية تسوق هذا النوع الجديد من الشوكولاتة الذي طورته شركة باري كاليبو.

وتصنع الشوكولاتة الياقوتية من حبات كاكاو من اللون الأحمر الياقوتي. ولا يضاف إليها التوت أو نكهة التوت أو أي ألوان.

وقالت نستله إن كيت كات المصنوعة من الشوكولاتة الياقوتية ستعرض حصريا في سلسلة متاجر تسكو في بريطانيا في 16 أبريل/ نيسان الجاري بسعر 85 بنسا (1.20 دولار) للقطعة.

وأضافت الشركة "بعد إطلاقه في بريطانيا سيطرح المنتج للمستهلكين في أسواق أوربا والأمريكتين".

وقالت متحدثة باسم الشركة إن هولندا ستكون السوق الأوربية التالية التي يطرح فيها المنتج الجديد في 23 ابريل نيسان. ولم تورد مزيدا من التفاصيل عن الجدول الزمني لطرحه.

وكشفت شركة باري كاليبو السويسرية المتخصصة في الكاكاو والشوكولاتة النقاب عن الشوكولاتة الياقوتية اللون في سبتمبر/ أيلول لتبتكر نوعا رابعا من الشوكولاتة بعد الداكنة والبيضاء والشوكولاتة بالحليب. وبعد أبحاث تطوير استمرت أكثر من عشر سنوات طرحت الشركة أول نوع جديد من الشوكولاتة منذ عقود.

المصدر : رويترز
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