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منوعات|الهند

شاهد: 4 نساء يطفن 6 دول في شهرين على دراجات نارية

10/4/2018

عادت أربع سيدات هنديات إلى منازلهن في جنوب مدينة حيدر آباد بعدما أتممن رحلة بطول 17 ألف كيلومتر على دراجاتهن النارية، مروا خلالها بست دول في جنوب آسيا.

وانطلقت النساء اللواتي ينتمين إلى خلفيات متنوعة، في رحلتهن في فبراير/شباط الماضي وسافرن عبر ميانمار وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام وبنغلاديش، بالإضافة إلى الهند، على مدى 56 يومًا، زرن خلالها 19 موقعًا للتراث العالمي التابع لليونسكو.

وقالت سائقة الدراجة النارية بيا باهادور إن الرحلة سارت على نحو سلس وكانت أكثر إثارة مما توقعه الفريق. وباهادور موظفة سابقة في القنصلية الأمريكية، وقد عشقت ركوب الدراجات النارية من والدها.

وقد رافق الدراجات النارية طاقم إنتاج مكون من أربعة أعضاء قاموا بتوثيق الرحلة بأكملها. وكانت الرحلة تهدف إلى تعزيز الثقافة الهندية عبر شبه القارة.

المصدر : رويترز
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