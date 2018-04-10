شاهد: مسنّ ياباني يصبح أكبر الرجال سنا في العالم

أصبح الياباني ماسازو نوناكا (112 عاما) أكبر رجل على قيد الحياة في العالم حاليا، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وجاء الإعلان خلال احتفال حضرته أسرة نوناكا ومسؤولون محليون في هوكايدو شمال شرق اليابان (الثلاثاء).

وولد نوناكا في 25 يوليو/تموز عام 1905، وذلك قبل 42 يوما من انتهاء الحرب الروسية اليابانية، والتي انتهت بعقد معاهدة بوتسموث، بوساطة من الرئيس الأمريكي حينئذ تيودور روزفلت.

ونوناكا واحد من بين ثمانية أشخاص تجاوزوا 100 عاما في بلدة أشورو اليابانية، وهي بلدة زراعية يبلغ عدد سكانها 6990 نسمة.

وسيتعين على نوناكا أن يعيش 3 سنوات أخرى و161 يوما كي يحطم الرقم القياسي لأكبر الرجال سنا على الإطلاق في العالم، والذي ظل يحمله ياباني آخر يدعى جيرومون كيمورا، والذي توفي عام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما.

أما لقب أكبر البشر سنا في موسوعة غينيس فهو مسجل باسم الفرنسية جين كالمينت، والتي عاشت 122 عاما و164 يوما، وتوفيت عام 1997.