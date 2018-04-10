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شاهد: حكاية الأمير هاري وخطيبته ميغان تتحول لقصة مصورة

10/4/2018

بوسع محبي الأسرة المالكة البريطانية الذين ينتظرون زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل الشهر المقبل القراءة عن العلاقة بين الثنائي في قصة مصورة جديدة.

وسيُعقد قران هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية والخامس في ترتيب ولاية العرش، وماركل يوم 19 مايو/ أيار المقبل في قلعة وندسور التي كانت مقرا لإقامة ملوك وملكات بريطانيا نحو ألف عام.

واجتذب ظهورهما العلني معا في عدة مناسبات حشودا كبيرة تهلل لهما منذ إعلان خطوبتهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والقصة المصورة التي تحمل عنوان (ذا رويالز: برينس هاري أند ميغان ماركل) متاحة على الإنترنت بثلاث نسخ: قصة مصورة تقليدية مؤلفة من 26 صفحة ورواية مصورة ذات غلاف مقوى تقع في 40 صفحة ونسخة خاصة بالزفاف ذات غلاف خاص من تصميم الفنان جوي ماسون.

ونشرت القصة دار تايدل ويف برودكشنز ومقرها الولايات المتحدة والتي نشرت قصصا مصورة أخرى عن الأسرة المالكة بينها قصة عن الأمير وليام الأخ الأكبر لهاري وكيت ميدلتون قبل زواجهما.

وقال الناشر دارن ديفز في بيان "محبو الثنائي الملكي سيحبون هذا الإصدار لأنه يصور هاري وميغان كشخصيتين متكاملتين. لكنه يصور أيضا بذخا وإبهارا يليق بالحماس المحيط بالحدث".

وتتناول القصة حياة هاري بما في ذلك خدمته في الجيش وخلفية ماركل الثنائية العرق وطلاقها وحياتها الفنية. كما تتناول القصة وفاة الأميرة ديانا والدة هاري.

المصدر : رويترز
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