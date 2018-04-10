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شاهد: "البط المطاطي" في حوض الاستحمام "سم قاتل"

10/4/2018

أظهرت دراسة حديثة على اللعب البلاستيكية ومنها "البطة المطاطية" التي ترافق الأطفال دائمًا في حوض الاستحمام، أنها ترتبط بشكل خطير بالبكتيريا المسببة للأمراض والعدوى.

الدراسة أجرتها مؤسسة أبحاث المياه (إيواغ) والكلية الفدرالية للبوليتكنيك في زيوريخ وجامعة إيلينوي الأمريكية، ولبلوغ تلك النتائج قام الباحثون بدراسة العوامل التي تشجع النمو الميكروبي وأنواع الكائنات الدقيقة التي يمكن أن تزدهر وتنمو في ألعاب الحمام.

وقال الباحثون – وهم من سويسرا وأمريكا – إن البطة المطاطية لديها ثقب في قاعدتها التي تمتص مياه الاستحمام في الداخل، يتصل بتجويف في بطن اللعبة، وهذا التجويف الرطب الدافئ يعد بيئة مثالية لتشكيل الأغشية الحيوية البكتيرية والفطرية، وهي بيئة خصبة لنمو الجراثيم بكثافة.

وقالت الدكتورة كيتلين بروكتور، وهي عالمة ميكروبيولوجي بالمعهد الاتحادي السويسري للعلوم المائية والتكنولوجيا (إيواغ)، إن البط المطاطي معرض بشكل خاص لنمو الأغشية الحيوية لأنه يحتوي على مصدرين للبكتيريا، البكتيريا في مياه الحمام، والبكتيريا التي نتخلص منها من أجسامنا. كما أن المواد التي تصنع منها هذه الدمى المطاطية تعد مصدرا لتغذية البكتيريا.

وقام الباحثون بوضع مجسمات بط بلاستيكية جديدة على مدى 11 أسبوعًا في المياه النظيفة ومجموعة أخرى من مجسمات البط في مياه استحمام مستعملة تحوي بقايا صابون وأوساخ وتعرق وبكتيريا وسوائل يفرزها الجسم البشري.

وجاءت النتائج صادمة، فبعد قطع جميع الألعاب وتحليلها في المختبر، تبين أن 80 % من الألعاب التي خضعت للاختبار، تحتوي على فطريات وبكتيريا خطيرة مسببة للأمراض، وهو أمر يدعو لمزيد من القلق على صحة الأطفال.

وقال بروكتور "وجدناها مليئة بالفطريات والبكتيريا، ووجدنا ما يصل إلى 1.3 مليار خلية بكتيرية في كل لعبة حمام".

بالإضافة إلى اكتشاف نوع من الجراثيم يمكن أن تسبب عدوى الرئتين عند استنشاقها، وبكتيريا أخرى يمكن أن تكون مؤشرا على تلوث البراز الذي قد يكون سببًا في أمراض الجهاز الهضمي.

ويعتقد الباحثون أن أفضل طريقة لتنظيف هذا النوع من الألعاب قد يكون ببساطة عبر سد الثقوب في ألعاب الحمام والضغط عليها لمنع دخول الماء إلى تجويفها وتنظيفها بانتظام عن طريق الغلي.

المصدر : رويترز
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