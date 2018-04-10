شاهد: أول سفينة شحن تجتاز "النهر والمحيط" في الصين

أنهت أول سفينة شحن صينية يمكنها الإبحار في مياه "النهر والمحيط"، رحلتها الأولى بنجاح، الثلاثاء، في مدينة مانشان بمقاطعة أنهوى شرقي الصين.

وانطلقت السفينة من مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين في الخامس من أبريل/نيسان، ووصلت إلى ميناء في مانشان في حوالي الساعة 10:30 تحمل ألفي طن من خامات الحديد.

ومرت الرحلة بنهر اليانغتسى الصينى وبحر الصين الشرقى. وهذه الرحلة البحرية المشتركة بين النهر والمحيط، تستخدم في نقل الشحنات من النهر إلى المحيط أو من المحيط إلى النهر، ولكن مع وجود سفينة قادرة على الإبحار في كل من النهر والمحيطات، ويمكن لسفينة واحدة أن تقوم بالرحلة بأكملها واجتياز الاثنين معًا، وبالتالي تحسين الكفاءة إلى حد كبير.

وخلال الرحلة، مرت السفينة على جسر نهر نانجينغ يانغتسي الذي لا يزيد ارتفاعه عن 24 مترًا فوق سطح الماء، ما يجعلها سفينة المحيط الوحيدة التي تمر أسفل الجسر بأكبر قدرة وحمولة.

ووفقًا للشركة المصنعة، فالسفينة خفيفة وسريعة ويمكن أن تستغرق الرحلة من نينغبو إلى مانشان 36 ساعة فقط، إذا أبحرت بأقصى سرعة لها.