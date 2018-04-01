شاهد: "عين شرشارة" بتونس.. رحلة إلى سطح القمر

غير بعيد عن مدينة "الصمار" بمحافظة تطاوين، جنوب شرقي تونس، يوجد موقع "عين شرشارة"، الذي بات يعرف اليوم باسم "سطح القمر".

في ذلك المكان حيث الصخور تتخذ أشكالًا فطرية بألوانها الحمراء فتسافر بك للحظات حتى تخال أنّك على سطح "القمر" فعلًا.

ومنذ فترة يسعى سكان "الصمار" إلى التسويق للموقع واستثمار جماليته سياحيًا ليصبح وجهة للتونسيين والأجانب في العطلات والمناسبات.

الموقع الطبيعي يقع على بعد 15 كيلومترًا من مركز المدينة، ويمتد على نحو 5 هكتارات من الصخور المتحجرة بسبب الانجرافات المائية.

ويتميز بمئات الصخور الترابية الكبيرة التي تغطي المكان ويصل ارتفاعها إلى 120 سنتيمترًا، في حين لا تتجاوز آلاف الصخور الأخرى الصغيرة متناثرة في كامل أرجاء الموقع، 50 سنتيمترًا.

ويغطّي اللون الأحمر كامل هذه الصخور فيما يوجد الأسود على سطح البعض منها، كما نحتت خطوط لولبية على العديد من الصخور الكبرى.

وتتخذ الصخور أشكالًا هندسيةً متنوعة تشبه إلى حد كبير أشكال الفطر وتشكل في ما بينها لوحات فنية متناسقة.

وتجرى حتى الآن بحوث علمية حول الموقع، يشرف عليها الديوان الوطني للمناجم (حكومي)، وفق تصريح الناشط المدني.

من جانبه، قال الباحث التونسي في الديوان الوطني للمناجم الحبيب علجان، إنّ تاريخ الموقع يعود إلى العهد الترياسي (ما بين 200 و230 مليون سنة) وهو العصر الذّي شهد ظهور الديناصورات.

وأضاف أنّ الأكوام الترابية المتحجرة الموجودة بالمكان ناتجة عن الانجرافات المائية ومفعول الرياح على مر أكثر من 200 مليون سنة خاصة وأنها منطقة ملحية.

أما محمد الروّان، رئيس جمعية القصور السهلية بالصمار (غير حكومية) فأكد أنه تم اكتشاف أهمية الموقع منذ ما يقارب السنتين فقط.

وأضاف "كنا في السابق لا نعيره أي اهتمام حتى أننا كنا نطلق عليه تسمية السبخة أو الشعبة الحمراء (مكان تجتمع فيه المياه) نتيجة لون الصخور الموجودة هناك.

وسمّي المكان بـ"عين الشرشارة" نتيجة العين المائية الموجودة على مقربة منه، وفقًا لرئيس الجمعية.

وتابع الرّوان "منذ أكثر من عام زار هذا الموقع عدد من العلماء والباحثين في الجيولوجيا واكتشفوا التشابه الكبير بينه وبين سطح القمر وحينها أصبح أطلق عليه سطح القمر".