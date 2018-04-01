شاهد: شاب مصري يبدع لوحات ذهبية بسنابل القمح

تتراص سنابل القمح الذهبية، على يد شاب ثلاثيني مصري، لترسم مناظر طبيعية على لوحات فنية تجتذب عشاق الإبداع بمصر، وتسر ناظريهم.

فبمهارة وحرفية عالية، يصنع محمود السيد، لوحات زخرفية باستخدام سنابل القمح الجافة التي يميل معظمها للون الذهبي اللافت للأنظار.

وقبل أعوام قليلة، كان محمود يعمل بائع حلوى في محافظة قنا (جنوب)، قبل أن تنفض الصدفة التراب عن موهبته، بمقابلة صحفي عرض عليه احتراف الرسم وعرض اللوحات في القاهرة.

وفي أبريل/ نيسان من كل عام، ينتظر محمود موسم حصاد القمح في مصر، ليجمع أدوات صناعة لوحاته بمقاييس خاصة ويجهزها للرسم.

وقال محمود "أجمع أنوعًا وأشكالًا معينة من سنابل القمح، وأجهزها عبر تعريضها لدرجات حرارة عالية داخل أفران الطين، لتكون جاهزة للاستخدام دون إضافة ألون صناعية".

وأضاف "يستغرق رسم اللوحة الواحدة بين 10 و15 يومًا، إذ تحتاج كثيرًا من الجهد والتركيز في العمل".

ومؤخرًا أقام الشاب المصري معرضًا للوحاته الفنية بمتحف طه حسين بالقاهرة (حكومي)، عرض خلاله 23 لوحة رسمها بسنابل القمح الجافة؛ يقول إنها لاقت إعجاب الجمهور والفنانين.

"سنابل قمح، وشفرة حادة، وقارورة صمغ (مادة لاصقة)".. هي الأدوات التي يستخدمها محمود في صناعة لوحاته الفنية المأخوذة من آيات قرآنية أو مناظر طبيعية مستوحاة من البيئة المصرية.

وقال الثلاثيني المصري "قبل البدء في تكوين اللوحات أنظف سنابل القمح باستخدام شفرة حادة ثم أضعها داخل الفرن لعدد ساعات طويلة، فأحصل على اللون الذهبي المميز".

وأضاف "أخرجها من الفرن بعد الحصول على اللون الذي أريده سواء اللون الأصفر أو الذهبي أو الأسود الذهبي، ثم أضع عليها أحجار ثقيلة لتثبيت المستقيم منها دون انحناءات".

ويستكمل السيد "عقب رسم الصورة أو تخطيط الكلمات المراد زخرفتها على اللوحات، ألصق سنابل القمح بمادة صمغية، وأضع فوقها ثقلًا لمدة 3 أيام حتى يتم التثبيت جيدًا".

ويوضح أنه "في المرحلة الأخيرة يجري تغليف اللوحة الفنية عن طريق وضعها في برواز (إطار خشبي) مخصص لها، لحمايتها من تأثير عوامل الطقس المختلفة".

وعن تطلعاته المستقبلية، قال "أحلم بإنشاء مدرسة لتعليم الشباب والأطفال الرسم باستخدام سنابل القمح، وأتمنى تنظيم معارض فنية كبيرة في كل دول العالم".

ويعد المصريون منذ القدم "القمح" مصدرًا للخير والرخاء، كونه الرئيسي في صناعة الخبز الذي يعتمد غذاء معظم المواطنين عليه.

كما يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تستهلك مصر حوالي 16 مليون طن قمح سنويًا، يتم استيراد معظمه، لا سيما من روسيا ورومانيا وأوكرانيا، وفق تصريحات لمسؤولي التموين.