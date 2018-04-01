شاهد: تطبيق يتيح للمسلمين المسافرين العثور على مكان للصلاة

هل تريد العثور على مسجد في مدينة غريبة؟ الآن يمكن للمسلمين المسافرين دائمًا العثور على مكان للصلاة، وذلك بفضل تطبيق من شركة تكنولوجيا مقرها في لندن.

إقبال حسين هو مؤسس ومخترع نظام تحديد المواقع الإسلامية الذي يساعد المستخدمين في العثور على المساجد أينما كانوا في العالم.

واليوم يبحث حسين عن مكان ليصلي فيه، بالقرب من هاي هولبورن في لندن، وبنقرات قليلة على التطبيق وتظهر الاتجاهات إلى مسجد قريب.

استلهم نظام تحديد المواقع العالمي الإسلامي المشكلات التي مر بها حسين أثناء زيارته لإسطنبول.

فقال "كنت أبحث عن أماكن للصلاة. ولأنني جديد تمامًا في المدينة، كان من الصعب جدًا العثور عليها".

وتابع "فكرت في نفسي: لماذا لا ننشأ (تطبيقًا) لأماكن للصلاة."

الفائدة الكبيرة لتطبيقه هي أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في الوصول إلى المواقع التي يصعب العثور عليها.

واليوم، فإن الاتجاهات تأخذ حسين إلى أسفل سلسلة من الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يعرفها سوى السكان المحليين.

ويستهدف التطبيق المسافرين من الحجاج أو المسلمين في العطلات.

وهناك نحو 50 ألف مستخدم مسجل على تطبيق نظام تحديد المواقع الإسلامي، الكثير منهم من إندونيسيا وعدد معتبر في بريطانيا والولايات المتحدة أيضًا.

وقال حسين إن هناك أوقات ذروة عندما يكون هناك استخدام شديد للتطبيق.

وتابع "نحصل على استخدام شديد خلال يوم الجمعة بسبب صلاة الجمعة."

وأضاف "كان لدينا الكثير من الاستخدام اليومي في وقت الحج، لأننا أيضًا لدينا في تطبيقنا قسم زيارة حيث تضع الفئة جميع الأمور التاريخية التي تحتاج إلى زيارتها والأماكن وتعطيك الحقائق والأرقام أيضًا".

وأُطلق نظام تحديد المواقع الإسلامي في نوفمبر/تشرين ثان 2016.

وهو أحد التطبيقات التي تستهدف السوق الإسلامي: تطبيقات الصلاة، وتطبيقات الطعام الحلال، والأزياء وحتى تطبيقات المواعدة.

ونظام تحديد المواقع الإسلامي هو بالفعل الفائز بالجائزة: لقد حصل على جائزة "أفضل تطبيق إسلامي" في معرض لندن "مسلم لايف ستايل" في عام 2017، و"أفضل نشاط على الإنترنت لهذا العام" في جوائز المسلم البريطاني لهذا العام.