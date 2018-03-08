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"فأر مطبوخ" يغلق مطعمًا شهيرًا في السعودية

صورة الوجبة حسبما نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف السعودية
صورة الوجبة حسبما نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف السعودية
8/3/2018

تسبب فأر مطبوخ عثرت عليه سعودية، الأربعاء، بوجبة اشترتها، في غلق أحد المطاعم الشهيرة بمدينة مكة غربي المملكة العربية السعودية.

ونشرت جريدة "عكاظ" المحلية صورة للفأر المطبوخ داخل الوجبة، التي حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن عبد الله صغير مساعد رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة في بلدية العتيبية بمكة المكرمة، إنه وردهم بلاغ من مواطنة تفيد بأنها اشترت وجبة من أحد المطاعم، وعثرت داخلها على فأر مطبوخ.

وتابع: وعلى الفور توجه المختصون من البلدية إلى المطعم المذكور، ولوحظ تدني مستوى النظافة، ووجود آثار فضلات فئران، وجرى إتلاف بقية الأطعمة الموجودة، وإغلاق المطعم احترازيا".

وقال مدير إدارة الخدمات بالبلدية هتان حكمي إنه سيستمر الإغلاق لحين تصحيح الاشتراطات الصحية كافة.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن رئيس بلدية العتيبية الفرعية وليد مليباري، أنه لن يسمح بتشغيل المطعم وممارسة النشاط إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل.

المصدر : الأناضول
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