شاهد: ميشيل أوباما ترقص مع طفلة عمرها عامان

نشر المكتب الخاص بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل مقطعا مصورا للأخيرة وهي ترقص مع طفلة في الثانية من عمرها.

وانتشرت صورة للطفلة وتدعي باركر كيري وهي تنظر بإعجاب شديد لصورة شخصية لميشيل في أحد المعارض الفنية.

وبعد انتشار الصورة وجهت ميشيل الدعوة لباركر لزيارتها في مكتبها من أجل لقاء خاص.

ونشرت السيدة الأولى سابقا، المقطع الذي يجمعها مع باركر وكتبت معلقة "باركر، أنا سعيدة لأنه أتيحت لي فرصة لقاءك اليوم (وللحفلة الراقصة!) استمري في الحلم بأشياء عظيمة لنفسك… ربما في يوم ما أنظر بفخر لصورة شخصية لك!".