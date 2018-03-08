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شاهد: طائر "بطريق" يلتقط صورة "سيلفي" في القطب الجنوبي

8/3/2018

نشرت إدارة استرالية معنية بالقارة القطبية الجنوبية مقطعا مصورا لطائر بطريق وهو يلتقط صورة شخصية أو "سيلفي".

وأظهر المقطع، الذي نشرته إدارة القارة القطبية الجنوبية، بطريقا وهو يصدم بقدمه كاميرا مثبتة فارتفعت العدسة لتواجه السماء، الأمر الذي لفت نظر البطريق الذي انحنى ليحدق في العدسة بقوة، قبل أن ينضم إليه بطريق آخر.

وبعد ثوان، رفع البطريقان رأسيهما وأخذا في هزهما بقوة، ربما تعبيرا عن إعجابهما بالصورة ونجاحهما في التقاطها.

وقالت الإدارة إن الكاميرا خاصة بأحد المستكشفين التابعين لها، والذي تركها في محمية لطائر البطريق لمراقبة سلوكه.

وحقق المقطع مئات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة من نشره على موقع الإدارة على موقع تويتر، بعدما تداولته العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : رويترز
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