شاهد: دب ضخم يهاجم مصورا في شمال العراق

تعرض مصور عراقي لهجوم من دب ضخم خلال عملية إطلاقه في جبل كارا بالقرب من مدينة دهوك في شمال العراق.

وكان المصور صفاء المنصور ضمن الصحفيين الذين كانوا يغطون إطلاق عدد من الدببة في الجبال عندما هاجمه الدب وسط صراخ جمهور الحاضرين.

ونشر أحد أصدقاء صفاء ويدعى درباس إبراهيم مقطعا مصورا للحادثة على صفحته وكتب "اليوم المصور صفاء كاد أن يصبح وليمة للدب في جبل كارا، الحمد لله على سلامته".

وقبل عام تقريبا، أطلقت منظمة تهتم بشؤون البيئة مجموعة من الدببة في المنطقة القريبة من الحدود مع إيران بهدف إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.