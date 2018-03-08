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شاهد: دب ضخم يهاجم مصورا في شمال العراق

8/3/2018

تعرض مصور عراقي لهجوم من دب ضخم خلال عملية إطلاقه في جبل كارا بالقرب من مدينة دهوك في شمال العراق.

وكان المصور صفاء المنصور ضمن الصحفيين الذين كانوا يغطون إطلاق عدد من الدببة في الجبال عندما هاجمه الدب وسط صراخ جمهور الحاضرين.

ونشر أحد أصدقاء صفاء ويدعى درباس إبراهيم مقطعا مصورا للحادثة على صفحته وكتب "اليوم المصور صفاء كاد أن يصبح وليمة للدب في جبل كارا، الحمد لله على سلامته".

وقبل عام تقريبا، أطلقت منظمة تهتم بشؤون البيئة مجموعة من الدببة في المنطقة القريبة من الحدود مع إيران بهدف إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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