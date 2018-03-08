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منوعات|مصر

شاهد: جزار مصري يصنع كريمات وزيوتا من دهن النعام

8/3/2018

يقول مربون وأطباء إن الزيوت المستخلصة من دهن طيور النعام فيها فوائد لصحة الإنسان ويمكنها المساعدة في الشفاء من أمراض مختلفة.

ويقول وجيه غنيمي، وهو مربي نعام في مصر، إن كل شيء في النعامة مفيد سواء اللحم بالطبع أو الريش وحتى الدهن كله فوائد.

ويقوم غنيمي ببيع النعام الذي يربيه إلى كريم جاد، وهو صاحب محل لبيع الطيور. ويقوم جاد بدوره ببيع لحم النعام وكذلك دهنه في صورة زيوت وكريمات مرطبة.

ويذيب جاد الدهن في شقته ثم يعبئه في زجاجات صغيرة لبيعه للزبائن ومحلات العطارة المحلية. ويوضح جاد أنه يتم إذابة الدهن على عدة مرات من أجل الحصول على الزيت.

وقالت علياء زغلول، التي استخدمت زيت النعام على شعر طفليها وشعرها، إنه جعل شعرهم جميعا أكثر نعومة وأزال القشرة التي كانت تظهر في شعر أحد أطفالها.

وبينما يعرف عن لحم النعام أنه بديل معروف لمن يعانون من ارتفاع معدلات الكوليسترول فإن دهن النعام الذي يحيط بالعضلات غني جدا أيضا بالفوائد.

ويُقال إن زيت النعام يحتوي على أوميغا 3 وأوميغا 6 إضافة إلى تسعة أحماض أمينية معروفة بفوائدها العلاجية للقلب والشعر والجلد والأظافر.

كما يمكن أيضا أن يُستخدم الزيت المستخلص لتخفيف الأوجاع والألم في العنق أو العضلات إضافة إلى تخفيف آلام المفاصل.

وعلى الرغم من ثقة البعض في فوائد زيت النعام يرى طبيب متخصص في الطب البديل يدعى عبد العاطي المناعي أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات على استخدام هذا الزيت كبديل أو كمكمل للأدوية الكيميائية المعروفة.

المصدر : رويترز
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