شاهد: "إنسان غاب" يدخن سيجارة بحديقة حيوان إندونيسية

تعرضت حديقة حيوان إندونيسية معروفة بسوء معاملة الحيوانات، للانتقادات مجددًا من ناشطين بعد أن ظهر مقطع مسجل لأحد حيوانات إنسان الغابة يدخن سيجارة.

وقام الناشط ماريسون غوتشيانو بتصوير مقطع مسجل، الأحد الماضي، يظهر فيه شاب يلقي سيجارته نصف المستهلكة في حظيرة القرود.

والتقطها حيوان من فصيلة الرئيسيات لونه بني محمر، ونفث دخانها بطريقة خبيرة ما أثار ضحك الحشد.

وقال غوتشيانو، الأربعاء، إن القرد الكبير المدخن يعد دليلا آخر على الافتقار للرقابة في حديقة حيوان باندونغ على بعد حوالى 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة جاكرتا.

وأضاف غوتشيانو أنه يعتقد أن الرجل الذى ألقى السيجارة ارتكب جريمة ولكن حديقة الحيوان الخاصة هى مسؤولة أساسًا بسبب "جهلها بالرقابة وإرشاد الزوار".

وبرز اسم حديقة الحيوان مرارًا في عناوين الأخبار الرئيسية بشأن الحيوانات الجائعة والمريضة.

وتم إغلاقها لفترة وجيزة في 2016 بعد العثور على فيل من سومطرة وقد نفق مع وجود كدمات على جسده.