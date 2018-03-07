شاهد: ماذا قال أردوغان لبطل مسلسل "قيامة أرطغرل"؟

استضافت قناة الجزيرة مباشر الممثل التركي "إنجين ألتان" بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية في تركيا والوطن العربي.

وأعرب "ألتان" عن سعادته بنجاح المسلسل في الوطن العربي، مرجعا ذلك إلى تشابه الثقافتين العربية والتركية، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع هذا القدر من النجاح.

وزاد: "لم نكن نتوقع تحقيق كل هذا النجاح، ولاحظت تعليقات كبيرة من العالم العربي، خاصة عندما نذهب للدول العربية، ونلاحظ ذلك من الجمهور".

وقال إن هذه الشخصية التاريخية لا تمثل الأتراك وحدهم، بل تمثل العالم الإسلامي.

وأشار "ألتان" إلى نجاح المسلسل في إعادة إحياء العادات والتقاليد التركية ونشرها في العالم.

وحول استعداده لأداء الدور، قال إن تجسيد شخصية حقيقية ليس بالأمر السهل، خاصة إذا كانت بهذا القدر من الثراء.

وأضاف أنه يجب أن تعيش وتتقمص الشخصية، وأن تفهم تلك المرحلة، وتتعمق فيها وواقعها إذ كان الناس حينها يفكرون بشكل مختلف.

ويوضح كذلك أن فترة الإعداد استغرقت 6 أشهر وشملت أيضاً تعلم فنون القتال واستخدام السيف والرمح، والتعود على الطبيعة.

ويلفت إلى أنه تأثر بشخصية أرطغرل بشدة، إذ أمضى نحو 4 سنوات يستقيظ وينام ولا يشغله غيرها.

ونفى بطل "قيامة أرطغرل" أن يكون المسلسل قد تجاهل الوجود العربي، رغم أن الكثير من الأحداث تدور في مدينة حلب السورية، وقال "لا أعتقد أن المسلسل تجاهل العرب".

وتابع موضحاً: "في ذلك القصر (بحلب) في الموسم الثاني، كان التصوير في المناطق والأجواء العربية".

وأعرب "ألتان" عن استغرابه من قرار منع عرض المسلسلات التركية على الفضائيات السعودية، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة المسلسلات التركية على الوصول بسهولة إلى مشاهديها في الوطن العربي في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف "ألتان" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار مواقع تصوير المسلسل مع أبنائه وأحفاده، وتحدث مع فريق العمل وأخبرهم أنه يشاهد المسلسل ويتابعه، معربا عن فخره بذلك. كما أكد أن المسلسل يحظى بمشاهدة العديد من المسؤولين الأتراك.

وعن الصعوبات التي واجهت فريق العمل، أوضح أنها كثيرة للغاية، وبينها التصوير بأماكن مفتوحة، وكثرة الشخصيات بالعمل، إلى جانب الشتاء والصيف، وسط ظروف طبيعية وبيئية صعبة.

ووجه "ألتان" شكره للمشاهدين العرب على متابعتهم للمسلسل، معربا عن أمله في أن يكون المسلسل على قدر تطلعاتهم.

يذكر أن إنجين ألتان (39 عامًا)، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج "من سيربح المليون"، بالنسخة التركية.

وبدأ عرض مسلسل "قيامة أرطغرل" منذ عام 2014، وعرض منه حتى الآن 4 أجزاء. وتدور أحداث في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

ويتابع الملايين في منطقة الشرق الأوسط المسلسل مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفاز أو مواقع الإنترنت، لينافس بذلك النسخة التركية منه.

ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل في سياق رحلة البحث عن أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والاضطرابات.

وتدور أحداثه بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر الميلادي، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية إلى المنطقة.

ويستعرض المسلسل نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر، خاصة ضعف الخلافة العباسية.