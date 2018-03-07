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منوعات|أمريكا

شاهد: سيارة تصدم صاحبها بعد محاولته الهرب من الشرطة

7/3/2018

نشرت شرطة مقاطعة فيرفاكس في ولاية فيرجينيا الأمريكية مقطعا مصورا لرجل تصدمه سيارته بعد أن حاول الهرب من دورية للشرطة.

وأظهر المقطع، الذي صورته كاميرا مثبتة في سيارة الشرطة، سائقا يقفز من سيارته ويحاول الهرب، لكنه لم يوقف السيارة التي استمرت في التقدم إلى الأمام ولم تتوقف.

وعندما حاول الرجل أن يمر من أمام السيارة صدمته واستمرت في طريقها بينما، انتفض الرجل من على الأرض وحاول العدو فيما كان يلاحقه شرطي.

وقالت الشرطة إنها كانت تحاول القبض على الرجل بسبب بعض المخالفات، لكنها اكتشفت أنه مخمور وعثرت معه على مخدرات. وأضافت الشرطة أن السائق لم يصب بأذى في الحادث، لكن تم توجيه عدة اتهامات له وسيتم التحقيق معه بشأنها.

المصدر : أسوشيتد برس
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