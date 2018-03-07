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منوعات|أستراليا

شاهد: العثور على أقدم رسالة "داخل زجاجة" على شاطئ بأستراليا

7/3/2018

عثرت مواطنة أسترالية في منطقة كثبان نائية على بعد 180 كيلومترا إلى الشمال من بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية في يناير كانون الثاني الماضي على ما يعتقد أنه أقدم رسالة داخل زجاجة.

ولم تكن بالزجاجة الهولندية سدادة أو فوهة حين عثرت عليها "تونيا إيلمان"، وداخل الزجاجة، اكتشفت الأسرة رسالة ملفوفة بإحكام ومربوطة بشريط وتحمل تاريخ 12 يونيو/حزيران 1886 ومدون عليها اسم السفينة.. باولا.. وكانت بذلك أقدم رسالة داخل زجاجة عثر عليها بعد 132 عاما من إلقائها من سفينة ألمانية في المحيط الهندي لاختبار تيارات الماء.

قالت إيلمان "أخذناها إلى البيت وجففناها وعندما فتحناها وجدنا شكلا مطبوعا.. بالألمانية.. وكذلك كتابة باليد باهتة جدا".

وبحث زوجها كيم على الإنترنت فاكتشف أن قادة السفن كانوا يلقون بزجاجات من على سفنهم، داخل كل منها رسالة تحمل التاريخ واسم السفينة وإحداثيات المكان والميناء الذي انطلقت منه وذلك المتجهة إليه في إطار تجربة أشرف عليها المرصد البحري الألماني خلال الفترة من 1864 إلى 1933.

وقال الزوج "كان الأمر مثيرا جدا، وكنا نريد معرفة معلومات أكثر… كنا نريد أن نعرف إن كنا عثرنا على شيء ذي أهمية تاريخية أو بدعة مبتكرة جدا".

وأخذ الزوجان الزجاجة إلى متحف أستراليا الغربية الذي استعان بخبراء في ألمانيا وهولندا لتأكيد أن الزجاجة صنعت في هولندا في القرن التاسع عشر، وأن الورقة التي داخلها تتسق مع ذلك العصر، وأن السفينة باولا أبحرت من كارديف إلى ماكاسار عام 1886 تماما كما جاء في الرسالة.

ويعتقد الباحثون أن التيار جرف الزجاجة إلى الساحل خلال عام من إلقائها من السفينة، ثم اندفنت في الرمال إلى أن كشفت عنها عاصفة.

وستعرض الرسالة والزجاجة لمدة عامين في المتحف الواقع في مدينة فريمانتل الساحلية.

المصدر : رويترز
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