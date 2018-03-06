البث الحي
منوعات|إيران

شاهد: معروضات من متحف اللوفرالفرنسي تعرض في طهران للمرة الأولى

6/3/2018

تعرض مجموعة من مقتنيات من متحف اللوفرالشهير بالعاصمة الفرنسية باريس أمام العامة في طهران للمرة الأولى وذلك في متحف العصر الإسلامي بالعاصمة الإيرانية.

وفي الواجهة الرئيسية الكبيرة للمتحف الوطني الإيراني، حلّ "ضيوف غير عاديين " سيكونون محل ترحاب على مدار الأشهر الأربعة المقبلة.

ففي المتحف الوطني الإيراني سيتم استضافة أكثر من 50 قطعة من الأعمال الفنية الأثرية التي تعود إلى الحضارات الفرنسية والمصرية والرومانية والفارسية وحضارة بلاد الرافدين، وقد نقلت إلى إيران من متحف اللوفر الشهير في باريس.

ومن بين الأعمال تمثال أبو الهول الملكي الذي يحمل اسم "أكواريس"، ولوحات للفنان الهولندي ريمبرانت.

وقال "جان لوك مارتينيز" مدير متحف اللوفر في باريس، إن المعرض جاء نتيجة لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس عام 2016.

وأضاف: "في أول معرض للوفر في طهران هذا نستهدف عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية من اللوفر" ووفقا لمارتينيز، فقد خصص اللوفر قسمين للفن الفارسي.

وقال مدير المتحف الوطني الإيراني جبريل نوكنده، إنها المرة الأولى التي يتسنى فيها للشعب الإيراني الفرصة لرؤية مجموعة من الأعمال الفنية والثقافية الأصلية الأوربية والآسيوية والأفريقية في مكان واحد.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، تقرر عرض أعمال فنية إيرانية في فرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا).

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)