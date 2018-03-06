شاهد: معروضات من متحف اللوفرالفرنسي تعرض في طهران للمرة الأولى

تعرض مجموعة من مقتنيات من متحف اللوفرالشهير بالعاصمة الفرنسية باريس أمام العامة في طهران للمرة الأولى وذلك في متحف العصر الإسلامي بالعاصمة الإيرانية.

وفي الواجهة الرئيسية الكبيرة للمتحف الوطني الإيراني، حلّ "ضيوف غير عاديين " سيكونون محل ترحاب على مدار الأشهر الأربعة المقبلة.

ففي المتحف الوطني الإيراني سيتم استضافة أكثر من 50 قطعة من الأعمال الفنية الأثرية التي تعود إلى الحضارات الفرنسية والمصرية والرومانية والفارسية وحضارة بلاد الرافدين، وقد نقلت إلى إيران من متحف اللوفر الشهير في باريس.

ومن بين الأعمال تمثال أبو الهول الملكي الذي يحمل اسم "أكواريس"، ولوحات للفنان الهولندي ريمبرانت.

وقال "جان لوك مارتينيز" مدير متحف اللوفر في باريس، إن المعرض جاء نتيجة لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس عام 2016.

وأضاف: "في أول معرض للوفر في طهران هذا نستهدف عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية من اللوفر" ووفقا لمارتينيز، فقد خصص اللوفر قسمين للفن الفارسي.

وقال مدير المتحف الوطني الإيراني جبريل نوكنده، إنها المرة الأولى التي يتسنى فيها للشعب الإيراني الفرصة لرؤية مجموعة من الأعمال الفنية والثقافية الأصلية الأوربية والآسيوية والأفريقية في مكان واحد.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، تقرر عرض أعمال فنية إيرانية في فرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا).