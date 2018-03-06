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شاهد: قس أوكراني يستخدم إنستغرام في الصلاة

5/3/2018

تحول قس أوكراني إلى نجم في مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، بعد أن بدأ في أداء الصلوات ومباركة متابعيه على تطبيق إنستغرام.

ونظرا لأن القس فاسيل غيرمانيوك يضطر إلى السفر 15 كيلومترا كل يوم أحد بين كنيستين لأداء الصلوات الصباحية، فقد اعتاد أن يؤدي صلوات قصيرة وسريعة.

ومن هنا ولدت الفكرة: بث الصلوات على "الإنستغرام".

ويقول الأب فاسيل إنه يفعل ذلك من أجل مساعدة من لم يتمكنوا من القدوم إلى الكنيسة، لكن أغلب متابعي الأب فاسيل على الإنستغرام من الشباب صغير السن الذي يمضي أوقاتا طويلة في متابعة مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبعد شهر واحد من إطلاق حسابه، أصبح لدى الأب فاسيل أكثر من ألف متابع، مما شجعه على بث كافة الصلوات الصباحية على حسابه.

المصدر : رويترز
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