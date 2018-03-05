مجموعة "إم بي سي" السعودية توقف بث الدراما التركية

قالت مجموعة "إم بي سي" السعودية (الإثنين) إنها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية.

وتحظى المسلسلات التركية على الأخص بنسبة إقبال عالية في أنحاء الشرق الأوسط، لكن متحدثا باسم مجموعة "إم بي سي" قال إن الحظر الشامل على الدراما التركية بدأ سريانه في الثاني من مارس/آذار الجاري.

وقال مازن حايك، المتحدث باسم "إم بي سي" إن هناك قرارا يشمل فيما يبدو عددا من المحطات التلفزيونية العربية في عدد من الدول بما في ذلك "إم بي سي بوقف إذاعة المسلسلات التركية.

وتوترت العلاقات بين أنقرة من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر بعد دعم أنقرة لقطر عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار على الدوحة العام الماضي، واتهمت قطر بدعم منظمات متشددة، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال حايك إن الحظر يشمل جميع الدراما التركية وسيؤثر بشكل فوري على ستة مسلسلات. وأضاف أن ذلك سيؤثر على الأرجح على العائدات ونسبة المشاهدة التي زادت على مدار أكثر من عشرة أعوام.

وقال حايك إن القرار يمكن أن يكون حافزا للمنتجين العرب لصنع دراما عربية عالية المستوى يمكن أن تكون بديلا جيدا لتلك التي تم منع عرضها.

ويتوقع أن يفتح هذا القرار الفرصة أمام صناع الدراما في دول مثل قطر ولبنان لسد هذه الثغرة.