غاري أولدمان يفوز بأوسكار أفضل ممثل و"ذا شيب أوف ووتر" أفضل فيلم

فاز فيلم "ذا شيب أوف ووتر" بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) أفضل فيلم يوم الأحد، بينما حصل غاري أولدمان على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "داركست أور".

وفاز المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "ذا شيب أوف ووتر".

وهذه الجائزة هي أول جائزة أوسكار يفوز بها ديل تورو (53 عاما) الذي أخرج أفلاما مثل (هيل بوي) و(بانز لابيرينث).

ويجسد أولدمان في فيلم (داركست أور) شخصية الزعيم البريطاني أثناء الحرب ونستون تشرشل.

واكتسح أولدمان، الذي تصدر الترشيحات للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل، موسم الجوائز بفوزه بجوائز مثل غولدن غلوب وعدد من جماعات نقاد الأفلام.

وهذه أول جائزة أوسكار يفوز بها أولدمان (59 عاما).

وقال أولدمان لدى تسلمه الجائزة "أود فقط أن أُحيي ونستون تشرشل، الذي كان بمثابة صحبة رائعة عن ما يمكن وصفه بأنها رحلة لا يمكن تصديقها".

وخاطب أمه (98 عاما) التي قال إنها تشاهد الحفل على أريكتها "أقول لأمي، شكرا على حبك ودعمك … سأعود بالأوسكار إلى المنزل".

ويركز الفيلم على شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 1940 عندما كانت بريطانيا على وشك الهزيمة في الحرب العالمية الثانية، وواجه تشرشل انقسامات عميقة في حكومته والجيش والملكية.

وفازت فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري).

وتلعب مكدورماند في الفيلم دور امرأة غاضبة تسعى للعدالة في كوميديا سوداء.

وهذه هي ثاني جائزة أوسكار تفوز بها مكدورماند (60 عاما). وفازت مكدورماند بالجائزة الأولى في عام 1997 عن فيلم (فارغو).

وفاز فيلم (إيه فانتاستيك وومان) من تشيلي بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وهو أول فيلم من تشيلي يفوز بجائزة أوسكار.

وفاز سام روكويل بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري).

ولعب روكويل (49 عاما) في الفيلم دور شرطي غاضب وعنصري.

وهذه أول جائزة أوسكار يفوز بها روكويل الذي شارك في عدد من الأفلام المستقلة مثل (موون) و(ذا واي واي باك).

وفازت الممثلة أليسون جاني بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم (آي تونيا).

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني (58 عاما) التي تلعب في الفيلم دور لافونا جولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونيا هاردينغ.

وفاز فيلم (كوكو) بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميغول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى.

والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني.