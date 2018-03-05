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منوعات|تركيا

شاهد: عامل نظافة يجمع مقتنيات من القمامة منذ 20 عاما

5/3/2018

أسس عامل النظافة التركي "مراد أغزي تاميز" مجموعة مقتنيات تضم صورًا وطوابع وأشياء أخرى عثر عليها في القمامة.

ويعمل "أغزي تاميز" في مديرية النظافة في بلدية "سيواس" وسط تركيا، ومنذ عشرين عامًا يجمع مقتنيات مختلفة من القمامة.

وأسس عامل النظافة مجموعة مقتنيات تضم صورًا وطوابع مالية ونقودًا ورقية ومعدنية، وأجهزة تلفزيون، وقداحات، ومسبحات، وبطاقات دعوة للأعراس.

وقال أغزي تاميز "فضولي تجاه المقتنيات، دفعني للبدء في جمعها من القمامة قبل 20 عاما، وعقب ذلك باشرت في العمل ببلدية سيواس وأواصله منذ 10 سنوات".

وأضاف: "تمكنت من تأسيس مجموعة قيمة تضم أشياء عثرت عليها في القمامة، وأصدقائي أيضًا ساهموا في الجمع عقب جلبهم ما يعثرون عليه.. لا أملك منزلًا لو استطعت بيع مقتنيات المجموعة عندها يمكنني شراء منزل".

المصدر : الأناضول
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