شاهد: طفلة تركية تهزم متلازمة داون بالرياضة

تمكّنت الطفلة التركية المصابة بمتلازمة داون "سلين دورغوت"، من تعلم القراءة والكتابة، إلى جانب السباحة والرقص، وفازت بـ 20 ميدالية في الجمباز.

وبدأت دولغورت بعدها إجراء التدريبات الخاصة لتصبح بطلة في الرقص الفني على الجليد.

وبدأت سلين مسيرتها في تعلم رقص الباليه ولعب التنس والسباحة في صالة للألعاب الرياضية والترفيه، لتحتضنها الصالة ذاتها خلال استعداداتها للمشاركة في البطولات المختلفة.

وقالت والدة سلين، فاطمة دورغوت، إن "الرياضة والمهارات الأخرى جعلت من حياة سلين أكثر سعادة وأملًا".

وتحدثت الوالدة عن معاناة سلين مع مرض متلازمة داون، لاسيما في سنوات المدرسة الابتدائية، مشيرة إلى أن سلين "عانت كثيرًا من الشعور بأنها شخص غير مرغوب فيه".

وشددت على أن "سلين كانت طموحة جدًا وحازمة، وبذلت الكثير من الجهد لتحقيق أحلامها وإثبات ذاتها، حيث بدأت بتعلم الرقص وممارسة الرياضة بعد تخرجها من المدرسة الابتدائية".

وأضافت فاطمة أن سلين حصلت على بطولة الجمباز في تركيا عامي 2015 و2016، وبلغ عدد البطولات التي حصلت فيها على ميداليات 20 بطولة.