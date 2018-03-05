البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد: طفلة تركية تهزم متلازمة داون بالرياضة

5/3/2018

تمكّنت الطفلة التركية المصابة بمتلازمة داون "سلين دورغوت"، من تعلم القراءة والكتابة، إلى جانب السباحة والرقص، وفازت بـ 20 ميدالية في الجمباز.

وبدأت دولغورت بعدها إجراء التدريبات الخاصة لتصبح بطلة في الرقص الفني على الجليد.

وبدأت سلين مسيرتها في تعلم رقص الباليه ولعب التنس والسباحة في صالة للألعاب الرياضية والترفيه، لتحتضنها الصالة ذاتها خلال استعداداتها للمشاركة في البطولات المختلفة.

وقالت والدة سلين، فاطمة دورغوت، إن "الرياضة والمهارات الأخرى جعلت من حياة سلين أكثر سعادة وأملًا".

وتحدثت الوالدة عن معاناة سلين مع مرض متلازمة داون، لاسيما في سنوات المدرسة الابتدائية، مشيرة إلى أن سلين "عانت كثيرًا من الشعور بأنها شخص غير مرغوب فيه".

وشددت على أن "سلين كانت طموحة جدًا وحازمة، وبذلت الكثير من الجهد لتحقيق أحلامها وإثبات ذاتها، حيث بدأت بتعلم الرقص وممارسة الرياضة بعد تخرجها من المدرسة الابتدائية".

وأضافت فاطمة أن سلين حصلت على بطولة الجمباز في تركيا عامي 2015 و2016، وبلغ عدد البطولات التي حصلت فيها على ميداليات 20 بطولة.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)