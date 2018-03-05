شاهد: طائرة تهبط وسط شارع في أمستردام

نجح طيار في الهبوط بمهارة بطائرة مروحية في أحد شوارع العاصمة الهولندية أمستردام.

وأظهر مقطع مصور المروحية التابعة لخدمة الطوارئ الطبية في هولندا وهي تهبط في وسط الشارع بجوار موقف لانتظار الدراجات.

وقالت شرطة العاصمة إن الطائرة أرسلت استجابة لاستغاثة بسقوط شخص في إحدى القنوات المتجمدة في أمستردام.

وأرسلت طواقم إنقاذ تابعة للشرطة ومكافحة الحرائق والإنقاذ، وقام غطاسون بالبحث تحت الجليد عن الشخص كما أجرت الشرطة بحثا في الشوارع المجاورة ولكنها لم تعثر على أي شخص.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المكالمة كانت "كاذبة" أو أن شخصا وقع بالفعل في الجليد ولكنه تمكن من الخروج ومغادرة الموقع.

وتعرضت أوربا لعاصفة ثلجية عاتية قادمة من أصقاع سيبيريا، أطلق عليها "وحش من الشرق"، وتسببت العاصفة في تراكم ثلوج كثيفة على الأرض وإلغاء المئات من رحلات الطيران وتوقف حركة القطارات وإغلاق الطرق في كافة أنحاء العاصمة.