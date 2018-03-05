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منوعات|هولندا

شاهد: طائرة تهبط وسط شارع في أمستردام

5/3/2018

نجح طيار في الهبوط بمهارة بطائرة مروحية في أحد شوارع العاصمة الهولندية أمستردام.

وأظهر مقطع مصور المروحية التابعة لخدمة الطوارئ الطبية في هولندا وهي تهبط في وسط الشارع بجوار موقف لانتظار الدراجات.

وقالت شرطة العاصمة إن الطائرة أرسلت استجابة لاستغاثة بسقوط شخص في إحدى القنوات المتجمدة في أمستردام.

وأرسلت طواقم إنقاذ تابعة للشرطة ومكافحة الحرائق والإنقاذ، وقام غطاسون بالبحث تحت الجليد عن الشخص كما أجرت الشرطة بحثا في الشوارع المجاورة ولكنها لم تعثر على أي شخص.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المكالمة كانت "كاذبة" أو أن شخصا وقع بالفعل في الجليد ولكنه تمكن من الخروج ومغادرة الموقع.

وتعرضت أوربا لعاصفة ثلجية عاتية قادمة من أصقاع سيبيريا، أطلق عليها "وحش من الشرق"، وتسببت العاصفة في تراكم ثلوج كثيفة على الأرض وإلغاء المئات من رحلات الطيران وتوقف حركة القطارات وإغلاق الطرق في كافة أنحاء العاصمة.

المصدر : رويترز
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