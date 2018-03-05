شاهد: شيف حفل الأوسكار يقذف حشود الحاضرين بالشوكولاتة

قام الطاهي الشهير وولفغانغ باك بإلقاء تماثيل شكولاتة مصغرة من تمثال الأوسكار على الحشد قبيل وصول بعض نجوم ومشاهير هوليوود إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ90 في لوس أنجليس.

وكان شيف أوسكار الشهير، الذي أعدّ مأدبته الرابعة والعشرين لحفل جوائز الأوسكار، قد كشف قبيل الحفل عن قائمة الطعام المميزة، والتي استعان فيها بنحو 13.6 كيلو غرامًا من مسحوق الذهب القابل للأكل للاحتفاء بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بالأوسكار.

وقدم طهاة صينيون أيضًا العديد من الأطعمة الشهية والمقبلات على السجادة الحمراء.

وقبل أيام من حفل الأوسكار، عبر باك (68 عامًا) المولود في النمسا، عن حماسه بتجهيز مأدبة مميزة لحفل خاص جدًا مثل الأوسكار، وصرح بسعادة "طالما لم تسأم الأوسكار مني فلن أسأم منها".