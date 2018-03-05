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منوعات|الهند

شاهد: زفاف جماعي لـ400 شاب وفتاة من المسلمين بالهند

5/3/2018

أقيم (الأحد) حفل زفاف جماعي ضخم لنحو 400 شاب وفتاة من الفقراء المسلمين فى مدينة أحمد أباد غربي الهند.

ونظم الحفل جامعة "Jamia Faizanul Quran" في أحمد أباد بالتعاون مع الرابطة الدولية لعلوم الرياضة "ISSA"، لإسعاد 400 شاب وفتاة من فقراء المسلمين وفقًا للطقوس التقليدية.

وقام المنظمون بتوفير المستلزمات الأساسية لعش الزوجية مثل الثلاجات والمراوح ومستلزمات المطبخ والخزائن للأزواج لبدء حياتهم الجديدة.

وقالت العروس زينات بانو، إن مثل هذه الأحداث بمثابة نعمة لأولئك الناس الذين لا يستطيعون تحمل نفقات حفلات الزفاف الكبيرة.

وأصبحت الزيجات الجماعية تحظى بشعبية واسعة في الهند، وخاصة بين القطاعات المتردية اقتصاديًا في المجتمع الهندي، حيث إنها تساعد في الحد من الآثار المالية والديون بين الآباء أو الأوصياء على الأزواج الجدد.

المصدر : رويترز
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