"ممنوع الرقص والتمايل" في حفل تامر حسني بالسعودية

تداول مغردون سعوديون صورًا من تذاكر حفل المطرب المصري تامر حسني، الذي سيقام في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 30 من مارس/آذار الجاري، وقد كتب عليها "ممنوع الرقص والتمايل".

ويعد هذا الحفل الأول لحسني داخل السعودية.

وإضافة إلى التذاكر التي كتب عليها عبارة "ممنوع الرقص والتمايل"، تداول مغردون صورة وضعها المتجر المخصص لبيع التذاكر، تتضمن عددا من الشروط والضوابط للحفل، من بينها "الالتزام بالزي المحتشم".

ووفق للشروط نفسها فإنه يُمنع "دخول الأطفال أقل من 12 سنة"، ولفت المتجر إلى أن مدرّج الحفل سينفصل إلى قسم للرجال وآخر للنساء.

وكان موقع "رزنامة الترفيه"، التابع للهيئة العامة للترفيه (حكومية)، قد أعلن مطلع مارس/ آذار الجاري طرح تذاكر تامر حسني للبيع، وبعد ساعتين من طرحها تم نفاد التذاكر، بسبب الإقبال الكبير، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ونشرت صفحة تامر حسني الرسمي على فيسبوك مقطع فيديو يظهر عملية بيع التذاكر وتدافع الجمهور على منفذ البيع.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 330 ريالا (88 دولارا)، حتى 1475 ريالا (393 دولارا).

وشهدت السعودية خلال الأيام الماضية، أول عرض "أوبرا" بالمملكة تحت عنوان "عنتر وعبلة"، وكذلك أول مهرجان لموسيقى الجاز.

ويشهد قطاع الترفيه تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به في 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.

وأعلنت السعودية مطلع مارس/ آذار الجاري إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في السعودية، الأمر الذي يمهد للانطلاق الفعلي في إنشاء دور سينما في المملكة، بعد حظر لأكثر من 3 عقود.

وتستهدف "رؤية السعودية 2030″، رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3% إلى 6%.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويًا.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من يونيو/حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.