تعرف على ترشيحات الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار هذا العام

تعلن مساء اليوم (الأحد) أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية (أوسكار) في حفل بهوليوود يقدمه المذيع الكوميدي جيمي كيمل.

وفيما يلي قائمة الترشيحات في الفئات الرئيسية:

* أفضل فيلم

(كول مي باي يور نيم)

(داركست أور)

(دانكيرك)

(غيت أوت)

(ليدي بيرد)

(فانتوم ثريد)

(ذا بوست)

(ذا شيب أوف ووتر)

(ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ، ميزوري)

* أفضل ممثل

تيموثي شالاميه عن فيلم (كول مي باي يور نيم)

دانيال داي لويس عن فيلم (فانتوم ثريد)

دانيال كالويا عن فيلم (جيت أوت)

غاري أولدمان عن فيلم (داركست أور)

دنزل واشنطن عن فيلم (رومان جيه. إزرائيل إسكواير)

* أفضل ممثلة

سالي هوكينز عن فيلم (ذا شيب أوف ووتر)

فرانسيس مكدورماند عن فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري)

ميريل ستريب عن فيلم (ذا بوست)

مارغوت روبي عن فيلم (آي، تونيا)

سيرشا رونان عن فيلم (ليدي بيرد)

*أفضل مخرج

جييرمو ديل تورو عن فيلم (ذا شيب أوف ووتر)

كريستوفر نولان عن فيلم (دانكيرك)

جوردان بيل عن فيلم (جيت أوت)

غريتا غيرويغ عن فيلم (ليدي بيرد)

بول توماس أندرسون عن فيلم (فانتوم ثريد)

* أفضل ممثل في دور مساعد

وليام دافو عن فيلم (ذا فلوريدا بروجكت)

ريتشارد جنكينز عن فيلم (ذا شيب أوف ووتر)

سام روكويل عن فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ، ميزوري)

كريستوفر بلامر عن فيلم (أوول ذا ماني إين ذا وورلد)

وودي هارلسون عن فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ، ميزوري)

* أفضل ممثلة في دور مساعد

ماري جيه بليدج عن فيلم (مادباوند)

أليسون جيني عن فيلم (آي، تونيا)

لوري ميتكالف عن فيلم (ليدي بيرد)

أوكتافيا سبنسر عن فيلم (ذا شيب أوف ووتر)

ليزلي مانفيل عن فيلم (فانتوم ثريد)

* أفضل سيناريو مكتوب خصيصا للسينما

(ذا بيغ سيك)

(غيت أوت)

(ليدي بيرد)

(ذا شيب أوف ووتر)

(ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ، ميزوري)

* أفضل سيناريو مقتبس

(كول مي باي يور نيم)

(ذا ديزاستر آرتيست)

(لوغان)

(موليز جيم)

(مادباوند)

* أفضل فيلم رسوم متحركة

(ذا بوص بيبي)

(ذا بريدوينر)

(كوكو)

(فرديناند)

(لوفينغ فنسنت)

* أفضل فيلم وثائقي

(أباكوس: سمول إيناف تو جيل)

(فيسيز بليسيز)

(إيكاروس)

(لاست مان إين أليبو)

(سترونغ أيلاند)

* أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

(إيه فانتاستيك وومان) – تشيلي

قضية رقم 23 – لبنان

(لوفليس) – روسيا

(أور بادي آند سول) – المجر

(ذا سكوير) – السويد

*أفضل أغنية أصلية

(مايتي ريفر) من فيلم (مادباوند)

(ميستري أوف لوف) من فيلم (كول مي باي يور نيم)

(ريمبمر مي) من فيلم (كوكو)

(ستاند أب فور سامثينغ) من فيلم (مارشال)

(ذيس إيز مي) من فيلم (ذا غريتيست شومان)