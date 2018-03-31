شاهد: سيارات أجرة سوداء بتقنية "خضراء" في لندن

شهدت سيارة الأجرة السوداء الشهيرة في لندن "ثورة خضراء" في محاولة لتحسين البيئة، وأطلق المصنعون النسخة الخضراء الجديدة من السيارة لمواكبة قواعد صارمة للانبعاثات.

وقال "كريس جوبي" الرئيس التنفيذي لشركة لندن للسيارات الكهربائية، وهي وحدة تابعة لشركة جيلي الصينية، إن الرؤية العالمية هي أن تكون السيارة الجديدة الخيار المفضل فيما يخص المركبات التجارية الحضرية.

وأكد أن الأمر لم يعد "مجرد سيارة تقليدية في لندن، فهي عربة عالمية، لمشكلات تلوث الهواء العالمية، وبالتالي، حلول عالمية".

وسيارات الأجرة الجديدة، نزلت إلى الطريق قبيل تطبيق القواعد الجديدة التي أقرتها لندن في يناير/كانون الثاني الماضي لكي تصبح سيارات الأجرة الجديدة إما هجينة أو خالية تماما من الانبعاثات.

ومن المتوقع وصول أكثر من 9 آلاف سيارة أجرة كهربائية، أو ما يقرب من نصف الأسطول الحالي من سيارات الأجرة السوداء، إلى طرق العاصمة البريطانية بحلول عام 2021. وتقول شركة النقل في لندن إن "المركبات ذات الانبعاثات الصفرية.. تعتبر حيوية بالنسبة إلى أن تصبح لندن خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050".

وأضاف غوبي أنه يتم بشكل متزايد طرح قوانين مماثلة لخفض تلوث الهواء في المدينة على مستوى العالم، مما يضع سيارتهم في موقع الاقتراع لتلبية احتياجات شركات سيارات الأجرة في جميع أنحاء العالم.

وحصلت الشركة، التي كانت في السابق شركة تاكسي لندن، على طلبية من هولندا والنرويج وتتوقع الآن تصدير التاكسي الكهربائي إلى مواقع أخرى مختلفة في الخارج، بما في ذلك ألمانيا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.

ومن بين الميزات الجديدة للكابينة ذات الست مقاعد والتي تعمل بالبطارية، توفر شبكة" واي فاي وشحن USB وحتى فتحة السقف.

والسيارة قادرة على انبعاث صفر، مع نطاق 80 ميلا على بطارية كاملة، ولها موسع نطاق مدعوم بالبنزين يسمح لها بالارتفاع إلى 377 ميلا، ومع ذلك، يعتقد مدير التطوير إيدي مارتن أن معظم سائقي سيارات الأجرة سيذهبون بالكهرباء بالكامل أثناء العمل في المدن، وتحتاج فقط لإعادة الشحن مرة واحدة خلال اليوم.

ويقول، غوبي إن السيارة ستوفر حوالي 100 جنيه استرليني (140 دولار أمريكي) في متوسط تكاليف الوقود الأسبوعية، غير أن بعض سائقي سيارات الأجرة في لندن، أعربوا عن قلقهم إزاء توفر نقاط الشحن السريع في العاصمة، وتؤكد الشركة بأنها ملتزمة بتركيب 150 نقطة شحن سريعة بنهاية عام 2018، وأن تكون 300 نقطة على الأقل بحلول عام 2020.