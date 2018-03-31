شاهد: انطلاق صاروخ فالكون حاملا 10 أقمار صناعية

انطلق صاروخ من طراز فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس (الجمعة) يحمل 10 أقمار صناعية لصالح شركة إيريديوم للاتصالات من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت هذه أحدث حلقة ضمن سلسلة من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، إلا أن سبيس إكس تعتزم في هذه المرة محاولة استعادة المخروط الأنفي للصاروخ (الجزء الأمامي) الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار قبل أن يسقط في المحيط.

ويطلق على المهمة إيريديوم-5 وهي مصممة في إطار برنامج اتصالات لشركة إيريديوم لوضع شبكة تتألف من 75 قمرا صناعيا من أقمار نكست إيريديوم في مدار منخفض.