شاهد: اكتشاف أقدم حالات سرطان معروفة في مومياوات مصرية

تم اكتشاف أقدم حالات سرطان الثدي وسرطانات العظام المتعددة المعروفة بالعالم في بقايا المومياوات في المقبرة الفرعونية في قبة الهوى في مدينة أسوان المصرية.

وتمت الاكتشافات عن طريق إجراء فحوص مقطعية من اثنين من المومياوات، تم العثور عليهما في أسوان – جنوب مصر – حيث أجرى الباحثون بقيادة البروفيسور "ميغيل سيسيليو بوتيللا لوبيز" من جامعة غرناطة، عمليات مسح بالأشعة المقطعية (التصوير المقطعي) للعظام في خدمة الأشعة التشخيصية بمستشفى جامعة أسوان، ومنذ ذلك الحين قاموا بتحليل مفصّل لنتائجهم.

وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺎﺳﺤﺔ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ إﺟﺮاء 124 ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻗﺼﻮى ﻃﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، أمّا الطرق التقليدية لتحليل المومياوات فهي تؤدي إلى فقدان كبير في التفاف المومياء وتدمير جزئي للملابس والجسم.

وتقنيات المسح المقطعي هي أيضا أكثر دقة في العثور على معلومات حول الأجزاء الداخلية للمومياء والتقاط التفاصيل الدقيقة في الملابس وحول تقنيات التحنيط المستخدمة.

واستخدم الفريق نفس تقنية التصوير المقطعي المحوسب على اثنين من المومياوات المحفوظة جيدا من العصر المتأخر في مصر القديمة – التي تحتوي على أجساد صبي صغير وفتاة في سن المراهقة، وقال بوتيللا لوبيز "رأينا ودرسنا الخصائص الفيزيائية لهؤلاء الناس، رأينا وجوههم للمرة الأولى".

ووجد الباحثون في فريق البحث، والذي ضم علماء من جامعة جيان ومستشفى كامبوس في غرناطة، والذين فحصوا عظام مرضى السرطان الملتصقين بالضمادات، أن مومياء الإناث توفيت بسرطان الثدي في حوالي عام 2000 قبل الميلاد، بينما توفي الرجل من سرطان نخاع العظام – بعد حوالي 200 سنة.

وقال بوتيللا لوبيز إن "النتائج مذهلة للغاية في أن السرطانات شبيهة بتلك التي يعاني منها المرضى الحاليون، وأن من المهم أن نظهر أن السرطان موجود بالفعل في ذلك الوقت وأن السرطان هو بالتأكيد ليس أكثر أو أقل من شيء متأصل في جسم الإنسان".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على آثار المرض في المومياوات من العصر المتأخر.

كما تظهر النتائج أن الأفراد كانوا أعضاء أثرياء في العائلات المصرية الحاكمة في "الفنتين" وأن المجتمع كان لديه الموارد اللازمة لدعمهم طوال فترة مرضهم في وقت لم يكن فيه أي علاج متاحًا.

وقال بوتيللي لوبيز أن ذلك يظهر أن هناك مجتمعا وراء الشخصين اللذين قضيا نحبهما، وهو مجتمع معقد، اعتنى بهما وأعطاهما الموارد حتى وفاتهما، ومن وجهة النظر الاجتماعية، فإن النتائج مهمة جدا، كما يؤكد.