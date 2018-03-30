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شاهد: فنانة أمريكية تصنع كعكات على شكل أجزاء الجسم

30/3/2018

نقلت الفنانة الأمريكية كاثرين دي تعبير "يأكل أصابعه" إلى مستوى جديد مع هذه الكعكات التي تمثل أجزاء من الجسم.

ونشرت دي (31 عاما) مقطع فيديو على حسابها على إنستغرام يظهر بعض إبداعاتها التي قد لا يستطيع كثيرون التفرقة بينها وبين أجزاء الجسم الحقيقية، ومن بينها سكين تقطع ما يبدو أنه يد بشرية تمسك بقطعة من الجزر، حيث يتضح بعدها أن قطعة الجزر واليد ليستا سوى من أجزاء الكعكة.

إبداع الفنانة الأمريكية امتد إلى صنع أجزاء أخرى من الجسم مثل القلب والعين والجمجمة والفكين.

وقالت دي إنها بدأت عملها كهواية عندما كانت تدرس التمريض، وإنها استوحت أفكار هذه الكعكات من دروس التمريض.

وتعليقا على ردود أفعال الأشخاص الذين يشاهدون الكعكات التي تصنعها قالت دي: "إنهم يريدون أكلها، لكنهم يهربون منها في نفس الوقت!"

المصدر : رويترز
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