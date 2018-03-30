شاهد: أرجوحة لذوي الاحتياجات الخاصة تسعد طفلا قعيدا

حقق مقطع فيديو للحظات سعادة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يتأرجح ملايين المشاهدات منذ نشره قبل عدة أيام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يجلس على كرسيه المتحرك فوق أرجوحة وهو يبدي سعادة بالغة.

والتقطت الأم تريش آلين مقطع الفيديو لابنها سيث (10 أعوام) وهو يتأرجح ووالده جورج يقف خلفه لدفع الأرجوحة فيما وقف توأمه مالاتشي وشقيقته غريتشين إلى جوار الأرجوحة في حديقة بولاية أركنساو الأمريكية.

وقالت الأم إنه سبق لابنها استخدام الأرجوحة من قبل، لكنها المرة الأولى التي يتأرجح فيها باستخدام الكرسي المتحرك.

وأضافت أن ولدها لا يتحدث سوى عدد محدود جدا من الكلمات، لذا عبرت سعادته البالغة عما عجزت قدرته على الكلام على التعبير عنه.