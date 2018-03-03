شاهد: نابليون يعود إلى قصره بمقتنيات فاخرة

عاد أول إمبراطور لفرنسا بعد الثورة، نابليون بونابرت إلى الوطن مع إعادة افتتاح متحف تم تجديده مخصص له في مقر إقامته في قصر فونتينبلو.

وبعد تسعة أشهر من العمل على الإضاءة والأمن، افتتح المتحف الذي تم تطويره، أبوابه يوم 25 فبراير/شباط في معرض يتابع حياة الإمبراطور الفرنسي الذي غزا مساحات واسعة من أوربا في أوائل القرن 19، ما أدى لتأثير كبير في القارة، وترك إرثا ثقافيا ومعماريا وفنيا كبيرا تجلى في المقتنيات الفاخرة والكنوز.

وتضم المجموعة مقتنيات ثمينة تم الحصول عليها في الآونة الأخيرة، منها أدوات مائدة خزفية ومجموعة من أواني الشاي المزخرفة بصور العائلة الإمبراطورية التي يرجع تاريخها إلى عام 1812، ما دفع المتحف لتشديد إجراءات الأمن فيه.

وتشمل القطع النادرة الأخرى سيف التتويج وأحد أوراق الغار الذهبية المستخدمة في التاج الذي نصب به في عام 1804، وكذلك صورة له كان يرتديها في يوم حفل التنصيب.

ولم تكتمل عمليات التجديد في المتحف بالكامل، وقال مدير المتحف إنهم يستعدون لإطلاق حملة لجمع التبرعات لتجديد، مقتنيات وأدوات أخرى بالمتحف.

ونابليون هو قائد عسكري، وأول امبراطور لفرنسا بعد الثورة التي أطاحت بالملكية عام 1789، واستطاع توحيد أرجاء واسعة من أوربا بالقوة، لكنه مُني بهزائم متوالية كانت آخرها معركة "واترلو" عام 1815، وبعدها لجأ إلى القوات البريطانية التي نفته إلى جزيرة سانت هيلانة بالمحيط الأطلسي، ومات هناك بعد ستة أعوام، وهو في الـ51 من عمره.