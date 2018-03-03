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شاهد: منتج هوليوود "المتحرش" يحمل الأوسكار

3/3/2018

سيكون المنتج السينمائي المتهم بالتحرش "هارفي واينستين" الغائب الحاضر، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، لكن حضوره سيكون ملموسا في هوليوود من خلال تمثال يجسد التحرش.

ولن يحضر المنتج السينمائي المتهم بالتحرش حفل توزيع جوائز الأوسكار غدا الأحد، لكن حضوره في هوليوود سيكون من خلال تمثال، حيث أزاح فنان يدعى "بلاستيك جيسوس" الستار عن تمثال بالحجم الطبيعي لواينستين قرب المكان إقامة حفل الأوسكار.

ويجسد التمثال واينستين مرتديا ثوب حمام وهو يجلس على أريكة ذهبية اللون ويمسك في يده تمثال الأوسكار.

واتهمت أكثر من 70 امرأة واينستين بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وينفي المنتج السينمائي إقامة علاقة مع أي امرأة دون رضاها.

وأشعلت الاتهامات الموجهة لواينستين موجة من الاتهامات بالتحرش الجنسي ضد مشاهير آخرين هزت هوليوود وسيطرت على موسم جوائز السينما للعام الحالي.

وكتب بلاستيك جيسوس، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك "بينما يعتقد الكثيرون أن الابتزاز الجنسي هو أمر ينتمي للماضي من الواضح أنه ما يزال يشكل جزءا من ثقافة هوليوود".

وواينستين أحد أكثر رموز صناعة السينما تأثيرا وأنتج أفلاما مستقلة مثل (كينغز سبيتش) و(شكسبير إن لاف) وحاز الفيلمان على جائزة أوسكار أفضل فيلم.

وطُرد واينستين من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في العام الماضي كما طردته شركته، وأعلنت الشركة في الأسبوع الماضي أنها تعتزم إشهار إفلاسها.

يأتي صنع هذا التمثال بعد ظهور لافتات في لوس أنجلوس يوم الأربعاء صممها فنان، يتهم من خلالها قطاع الترفيه بالصمت إزاء التحرش الجنسي.

وقال بلاستيك جيسوس إنه صمم تمثال واينستين بالتعاون مع فنان آخر يدعى جوشوا "جنجر" مونرو وإنه استغرق شهرين لصناعته.

وكان جيسوس وجنجر صمما تماثيل عارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ظهرت في عدة مدن أمريكية عام 2016 قبل انتخابه رئيسا.

المصدر : رويترز
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