شاهد: مئات الكلاب تشارك في سباق عدو مع أصحابها

شاركت مئات الكلاب وأصحابها في سباقات عدو لمسافات: كيلومتر ونصف الكيلو، وثلاثة، وخمسة كيلومترات في العاصمة الفلبينية مانيلا.

واستطاع البعض إنهاء السباق في أقل من 20 دقيقة بينما أكمل الباقون السباق سيرا مع كلابهم أو اضطروا لحمل حيواناتهم حتى خط النهاية.

وقال كريسنيانو يابان وهو جندي فلبيني فاز بسباق خمسة كيلومترات للعام الثالث على التوالي إن السبيل للفوز هو التناغم في الحركة مع كلبه. وأنهى يابان وكلبه البالغ من العمر ثلاث سنوات، الذي تلقى تدريبا عسكريا لفترة وجيزة، السباق في أقل من 20 دقيقة وهو رقم يقل نحو خمس دقائق عما سجلاه في العام الماضي.

ويتراوح رسم المشاركة في السباق بمسافاته المختلفة بين 10 و20 دولارا ويذهب جزء من حصيلة السباق للجمعية الفلبينية لرعاية الحيوانات المعنية برعاية الحيوانات وإنقاذها.

ويحصل المشاركون فيه على هدايا تذكارية وصور عند خط النهاية.