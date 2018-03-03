شاهد: طائرات صغيرة من دون طيار تضيء سماء مدينة صينية

استمتع سكان مدينة شيآن في شمال غرب الصين بعرض للأضواء بطائرات صغيرة من دون طيار أمس (الجمعة) في إطار الاحتفال بمهرجان الفوانيس في الصين.

وحلقت مئات الطائرات ورسمت أشكالا مختلفة وشخصيات صينية شهيرة لتضيء سماء المدينة الواقعة على طريق الحرير القديم.

ونظمت العرض شركة إيهانغ لصناعة الطائرات المسيرة (من دون طيار) وقالت إن 500 طائرة شاركت في العرض الذي استمر عشر دقائق.

ويقام مهرجان الفوانيس في أول ليلة تمام للبدر بعد بداية العام الصيني الجديد أو بعد 15 يوما من بدايته.

ويمثل المهرجان ختام الاحتفالات السنوية بالعام القمري الجديد.