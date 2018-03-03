شاهد: "سفينة نوح" تحتاج إلى صيانة

صمم علماء مخزنا يكون مثل "سفينة نوح" لبذور النبات، وللمحافظة عليها في حال وقوع كارثة أو تغير مناخي، لكن هذا المخزن الحصين المضاد لانفجار نووي يحتاج إلى الصيانة.

ووضع "بنك البذور" في منطقة جبلية من لونغييربين، في جزر سفالبار التابعة للنرويج والواقعة في أقاصي شمال كوكب الأرض على بعد أقل من ألف كيلومتر من القطب الشمالي، ورغم ذلك، يعاني هذا المخزن في الآونة الأخيرة من ارتفاع درجة الحرارة، مقارنة مع ما يجب أن تكون عليه للمحافظة على البذور، وذلك بسبب الاحتباس الحراري وذوبان الجليد.

وفي وقت سابق، كان الجليد يغطي هذه المنطقة على مدار السنة، ويجعل الحرارة داخل غرفة التخزين الحصينة لا تزيد عن 18 درجة تحت الصفر، لكن ارتفاعا في درجات الحرارة في العام 2016 أذاب الجليد في هذا الموقع الذي كان فيما مضى منجما للفحم.

يقول "أسموند أسدال" أحد المسؤولين في بنك البذور "مرّ علينا صيف حارّ، تسرّبت فيه المياه إلى النفق" المؤدي إلى الغرفة الحصينة، مرجّحا أن يكون سبب ذلك التغيّر المناخي، ويوضح الخبراء إن القطب الشمالي يحترّ بوتيرة تعادل ضعف ما هي عليه في سائر أنحاء العالم.

ويبدو أن التقلّب المناخي بدأ يلقي فعلا بظلال كبيرة على الأرض، ففيما ترتعد أوربا بردا من الصقيع سجّلت في القطب الشمالي حرارة أعلى بثلاثين درجة مما كانت عليه في المواسم المماثلة، وإزاء ذلك، أعلنت النرويج في الآونة الأخيرة رصد مبلغ مئة مليون كرونة (عشرة ملايين يورو) لتحسين ظروف الحفاظ على البذور.

وأنشئت محمية البذور هذه في العام 2008، ويعوّل العلماء عليها للحفاظ على التنوّع البيئي، فهي تضم بذور أكثر من مليون نوع، لتكون بذلك صمّام أمان تضمن بقاء هذه الأنواع، في حال وقعت كارثة طبيعية على الأرض أو حرب أو مرض أو تغيّر مناخي وما سوى ذلك.

وللوصول إلى مكان التخزين، ينبغي عبور أبواب حصينة ونفق طوله 120 مترا، يؤدي إلى ثلاث غرف محاطة بأسلاك، وداخل هذه الغرف تخزّن البذور من القارات الخمس في صناديق.

وستتركّز أعمال الصيانة على تعزيز صلابة البناء، ويعوّل عليها لجعل المخزن أكثر قدرة على الصمود في العقود المقبلة في ظلّ إمكانية ارتفاع درجات الحرارة، كما سيُقوّى النفق أيضا وستوضع في جوار المخزن أجهزة لإبعاد أي مصدر حرارة يمكن أن يؤدي إلى ذوبان الجليد.

وفي سفح الجبل، يشكّل تدفّق المياه مصدر قلق للعلماء، يحدوهم لتسريع عمليات صيانة الموقع وتقويته، فقبل عقود لم يكن الماء ليجري في هذه المنطقة، وتقول "ماري هاغا" المشاركة مع البنك الجيني الشمالي والحكومة النرويجية في هذا المشروع، إنها حين أتت إلى هنا في العام 1985، كان كلّ شيء متجمّدا.