شاهد: "الحسا تركض" أول ماراثون نسائي في السعودية

لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، شاركت السيدات اليوم (السبت) في ماراثون للجري.

وشهد الماراثون الذي أقيم في محافظة الأحساء شرق السعودية تحت عنوان "الحسا تركض" مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية للرجال والسيدات (محترفين، شباب، أطفال، كبار السن) بينهم محليون وأجانب.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة للماراثون الذي شهد مشاركة نسائية كبيرة.

وفي مسابقة السيدات تمكنت السعودية "مزنة النصار" من الحصول على المركز الأول في مسافة 3 كيلو مترات من بين 1500 فتاة من جنسيات مختلفة، حسب موقع العربية نت.

واشترط الرعاة الهيئة العامة السعودية للرياضة، وهيئة الترفيه وأمانة الأحساء، على المشاركات الالتزام بالضوابط الشرعية والحجاب.