شاهد: متحف في بلغراد يعرض سيارات كلاسيكية نادرة

تحتضن العاصمة الصربية بلغراد، متحفًا للسيارات الكلاسيكية، تتيح للزائرين فرصة الاستمتاع برؤية سيارات، يصعب مشاهدتها في شوارع المدن التي يعيشون فيها.

ويضم المتحف 50 سيارة كلاسيكية متنوعة، بينها سيارات عمرها 121 عامًا، صنعتها شركة "ماروت غاردون" الفرنسية، وأخرى بعمر 40 عاما من طراز "فيراري" الإيطالية.

وقال "براتيسلاف بيتكوفيتش" أحد المشاركين في عرض سيارات بالمتحف، إنه يعشق السيارات لدرجة أنه في سن الطفولة، كان يدير وجهه باتجاه الحائط ويحاول تخمين نوعية وموديل السيارة التي تعبر الشارع من صوتها.

وأشار إلى أنه اشترى أول سيارة من المجموعة التي يعرضها في المتحف سنة 1965، وهي من طراز "فورد تي" التي صنعت بين 1908 – 1927.

ولفت إلى أن السيارات المعروضة في المتحف تسلط الضوء على تطور تقنيات تصنيع السيارات في صربيا والعالم.

وأوضح أن السيارة التي صنعتها شركة "ماروت غاردون" هي الأكبر سنًا في المتحف، فيما تحظى سيارة مرسيدس "سي 300 – دي" والتي تعرف أيضا باسم "أديناور" باهتمام أكبر من قبل الزوار.

ونوه إلى أن المتحف يضم أيضًا صورًا للسيارات الكلاسيكية وقطع للسيارات القديمة، وأدوات للصيانة، ومجلات سيارات، وأشياء خاصة تعود لـ"سريتين كوستيتش" أول سائق سيارة في تاريخ صربيا.

وأضاف أن المتحف الذي صممه المهندس الروسي "فاليريغ ستاسيفسكي" يقدم خدماته منذ 1994.