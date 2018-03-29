البث الحي
منوعات|اليابان

شاهد: لاعب كرة سلة "آلي" يتفوق على محترف ياباني

29/3/2018

طوّر خبراء في اليابان رجلا آليًا تجاري قدراته في رمي الكرات نحو السلة، قدرات لاعبي كرة السلة المحترفين، وأطلق الخبراء على هذا الروبوت اسم "كيو".

عرف كيو الشهرة في الشهر الثاني من العام الجاري، حين تفوق على لاعبي فريق ألفارك طوكيو لكرة السلة، وهو فريق محترف في اليابان.

والجدير بالذكر، أن "كيو" هذا، تدرب كثيرًا قبل مواجهة اللاعبين المحترفين، إذ قال المهندسون المسؤولون عن تصميمه إن الرجل الآلي رمى الكرة نحو السلة مئتي ألف مرة، حتى تتم معايرته بصورة دقيقة.

وتأتي هذه التجربة بإشراف مجموعة بحثية تدعى "مهندسو تويوتا"، وهم مهندسون في شركة تويوتا يتطوعون لإجراء أبحاث من هذا القبيل، في وقت فراغهم، على سبيل التسلية.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)