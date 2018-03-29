شاهد: طالبات يقرأن وسط المَزارع للتشجيع على المطالعة

قامت مجموعة من الطالبات في جامعة "إغدير" التركية، بقراءة الكتب وسط المزارع بهدف التشجيع على المطالعة، ولفت الأنظار لجمال الطبيعة والتخفيف من إدمان التكنولوجيا والهواتف والإنترنت.

وبين أزهار الأشجار وأنغام طنين النحل، تهدف الطالبات لتشجيع الناس على الابتعاد عن الأماكن المغلقة، والاندماج مع الطبيعة من خلال المشروع الذي أطلق عليه اسم "صديقي اقرأ كتابًا" بولاية إغدير شرقي البلاد.

وقالت "طوبى جنكيز"، مديرة السكن الحكومي، حيث تعيش الطالبات، إنهم أطلقوا المشروع المذكور للحد من الإدمان على التكنولوجيا والإنترنت، وتشجيع المجتمع على المطالعة.

وأضافت أنه "من خلال هذه الفعالية نشعر بجمال القراءة، ونقول من جهة أخرى إنها ليست محصورة بمكان أو زمان".

ونوهت إلى أنهم يهدفون إلى تعويد الناس على المطالعة لمدة ساعتين كحد أدنى يوميًا، بالإضافة إلى لفت الانتباه للحياة في الطبيعة.

وأشارت إلى أنهم يخططون لإقامة أنشطة للجري في أماكن مختلفة لنشر ثقافة القراءة على نطاق أوسع في تركيا.

بدورها، قالت الطالبة ديلان أيبولان، التي شاركت في فعالية القراءة بمزرعة للمشمش، إنها ترى بأن المشي والقراءة في الطبيعة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي.

وأضافت أنها ترغب المشاركة في المشروع المذكور حتى يتشكل وعي لدى المجتمع حول ضرورة القراءة والابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعي والإدمان على التكنولوجيا.

من جهتها، قالت الطالبة الأخرى المشاركة في المشروع "سيراب أوجاق" إن "هدفنا من المشروع هو قضاء وقت عبر القراءة بعيدًا عن التقنيات. أهنئ جميع أصدقائي الذين دعموا هذا المشروع".

وأضافت "قضينا وقتنا في البيئة الطبيعية.. كانت فعالية جميلة جدًا".